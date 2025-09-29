مباريات الأمس
"ميعرفوش العربية بتاعة مين".. شوبير يكشف كواليس نجاته من الموت ويشكر هؤلاء

كتب : مصراوي

10:24 ص 29/09/2025
    حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم (2)
    حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم (6)
    حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم (3)
    حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم (4)
    حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم (1)
    اشتعال النيران بسيارة أحمد شوبير
    اشتعال النيران بسيارة أحمد شوبير
    اشتعال النيران بسيارة أحمد شوبير
    القاهرة ـ مصراوي: تفاجأ أحمد شوبير الإعلامي وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق بتصاعد الأدخنة من سيارته خلال عودته لمنزله بعد انتهاء حلقة برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد. وتصاعدت ألسن النيران قبل
    أحمد شوبير

كشف أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، كواليس تعرضه صباح أمس الأحد، لحادث سير واندلاع حريق في سيارته، خلال سيره بالقاهرة.

وقال "شوبير" خلال برنامجه “حارس الأهلي" : " كنت راجع من طريق صلاح سالم عند القلعة وقاعد جنب السواق، وفجأة لقيت العربية بتطلع دخان والكبوت بدأ يطلع دخان أكتر".

وأضاف: "الأولاد اللي شغالين في المنطقة نزلوني بسرعة، والجميل في الشعب المصري إنهم ميعرفوش العربية بتاعة مين ومع ذلك كل واحد جاب طفاية أو مية يحاول يساعد، والعربية ما كانتش راضية تطفي لحد ما الموقف هدي والتدخل السريع والمطافي".

واختتم تصريحاته: "أشكر الجميع ودي أصالة الشعب المصري وأحمد ربنا أنه نجاني من الموت".

