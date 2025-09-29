كشف أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، كواليس تعرضه صباح أمس الأحد، لحادث سير واندلاع حريق في سيارته، خلال سيره بالقاهرة.

وقال "شوبير" خلال برنامجه “حارس الأهلي" : " كنت راجع من طريق صلاح سالم عند القلعة وقاعد جنب السواق، وفجأة لقيت العربية بتطلع دخان والكبوت بدأ يطلع دخان أكتر".

وأضاف: "الأولاد اللي شغالين في المنطقة نزلوني بسرعة، والجميل في الشعب المصري إنهم ميعرفوش العربية بتاعة مين ومع ذلك كل واحد جاب طفاية أو مية يحاول يساعد، والعربية ما كانتش راضية تطفي لحد ما الموقف هدي والتدخل السريع والمطافي".

واختتم تصريحاته: "أشكر الجميع ودي أصالة الشعب المصري وأحمد ربنا أنه نجاني من الموت".