تواصل محمد النني لاعب وسط نادي الجزيرة الإماراتي، مع القائمين على منتخب مصر الثاني بشأن قراره النهائي للانضمام للمعسكر المقبل.

وقال مصدر "لمصراوي" إن النني تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن النني أخبر الجهاز الفني للمنتخب بعدم انضمامه للمعسكر المقبل، بسبب الإصابة.

وأضاف المصدر أن النني تعرض للإصابة والتي يغيب على إثرها لمدة 4 أسابيع.

ويستعد منتخب حلمي طولان لبطولة كأس العرب، حيث يخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، إذ يلاقي نظيره المغربي يوم 9، قبل أن يواجه البحرين يوم 12.