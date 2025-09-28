الصفقة الجديدة أبرزها.. 5 غيابات في صفوف الزمالك أمام الأهلي

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي الزمالك ونظيره الأهلي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعه للدوري المصري.

ويعاني فريق الزمالك من غيابات عديدة قبل مباراته ضد الأهلي، أبرزها صفقته جديدة الظهير الكيني بارون أوتشينج

غيابات الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة

1- محمد شحاتة إصابة.

2- بارون أوشينج خروج من الحسابات الفنية.

3- سيف الدين الجزيري خروج من الحسابات الفنية.

4- محمود جهاد استمرار التأهيل.

5- محمد السيد التواجد مع منتخب مصر للشباب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك مساء الغد الإثنين، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضا..

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة

رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالقمة