كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مباراة فريق الحامول أمام شباب قلين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري القسم الثالث "المجموعة العاشرة – الغربية وكفر الشيخ"، والتي أقيمت على ملعب الأخير تعرض الكابتن رضا فتوح، المدير الفني لفريق الحامول، لحالة مرضية مفاجئة تمثلت في ارتفاع ضغط الدم أثناء مجريات اللقاء.

وسارع المسعفون المتواجدون بالملعب، إلى جانب أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين، إلى تقديم الإسعافات الأولية للمدير الفني، مطالبينه بضرورة التوجه على الفور إلى المستشفى حفاظًا على سلامته إلا أن الكابتن رضا فتوح رفض بشدة مغادرة الملعب، وأصر على استكمال قيادته الفنية للفريق حتى صافرة النهاية.

وعقب المباراة، قال الكابتن رضا فتوح المدير الفني لفريق الحامول في تصريحات خاصة لـ"مصراوي":"أنا مؤمن أن المدرب لا يترك لاعبيه في أصعب اللحظات، ربما كانت حالتي الصحية تستدعي الراحة، لكن كان واجبي أن أظل معهم حتى النهاية".

وأضاف المدير الفني للحامول:"الحامول بالنسبة لي بيت وروح، وسأظل دائمًا في خدمة النادي مهما كانت الظروف وصدقني مش بنشتغل عشان فلوس احنا بنشتغل لنادينا الذي يجري في عروقنا."

وحقق الفريق الأول للكرة بنادي الحامول فوزًا على مضيفه مركز شباب قلين بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري القسم الثالث "المجموعة العاشرة – الغربية وكفر الشيخ" ليرتفع رصيد الحامول إلى 7 نقاط في حين لم يحصل مركز شباب قلين على نقطة منذ بداية الموسم.