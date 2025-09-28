مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 0
18:30

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

36 26
15:30

الشارقة

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

44 25
17:45

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

"معملناش حاجة".. شوبير يعلق على خسارة منتخب مصر أمام اليابان في كأس العالم للشباب

كتب : مصراوي

05:14 م 28/09/2025

أحمد شوبير

كتب ـ محمد الميموني:

أبدى أحمد شوبير الإعلامي وحارس مرمى الأهلي السابق عدم رضاه عن نتيجة مباراة منتخب مصر ونظيره الياباني بكأس العالم للشباب.

نتيجة مباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين على يد نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للشباب.

وقال شوبير ببرنامجه على إذاعة أون سبورت اليوم الأحد:"منتخب مصر للشباب مكنش له شكل ومعملناش حاجة خالص وخسرنا أول مباراة وكنت أتمنى البداية تكون بمنتخب نيوزلندا".

وأضاف شوبير:"هل في أمل أننا نعدي ونكسب؟.. أيوا في أمل بس نشد حيلنا شويه معملناش فرص موصلناش للمرمى وشكلنا مكنش كويس نهائي".

وأتم شوبير:"إحنا محتاجين نكسب منتخب تشيلي أو نتعادل معاها ونكسب نيوزيلندا يبقى ضمنا بنسبة 100% بس الناس اللي زعلت أن أنت خسران 2 ـ 0 بس معملتش حاجه عشان تعوض، هل بعد ما خسرنا نرمي الفوطة ولا نقف جنب الولاد فأكيد نقف جنبهم في اللي جاي".

أحمد شوبير كأس العالم للشباب مباراة مصر واليابان

