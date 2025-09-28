كتب ـ محمد الميموني:

أبدى أحمد شوبير الإعلامي وحارس مرمى الأهلي السابق عدم رضاه عن نتيجة مباراة منتخب مصر ونظيره الياباني بكأس العالم للشباب.

نتيجة مباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين على يد نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للشباب.

وقال شوبير ببرنامجه على إذاعة أون سبورت اليوم الأحد:"منتخب مصر للشباب مكنش له شكل ومعملناش حاجة خالص وخسرنا أول مباراة وكنت أتمنى البداية تكون بمنتخب نيوزلندا".

وأضاف شوبير:"هل في أمل أننا نعدي ونكسب؟.. أيوا في أمل بس نشد حيلنا شويه معملناش فرص موصلناش للمرمى وشكلنا مكنش كويس نهائي".

وأتم شوبير:"إحنا محتاجين نكسب منتخب تشيلي أو نتعادل معاها ونكسب نيوزيلندا يبقى ضمنا بنسبة 100% بس الناس اللي زعلت أن أنت خسران 2 ـ 0 بس معملتش حاجه عشان تعوض، هل بعد ما خسرنا نرمي الفوطة ولا نقف جنب الولاد فأكيد نقف جنبهم في اللي جاي".

