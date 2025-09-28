"يعرفه إمام عاشور".. من هو توماس توماسبرج مدرب الأهلي الجديد ؟

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أتم مسؤولو النادي الأهلي اتفاقهم مع المدرب الدنماركي توماس توماسبرج لقيادة فريقه خلفًا للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

راتب توماس توماسبرج مع الأهلي

مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن خزينة القلعة الحمراء مبلغ 220 ألف دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن المدرب سيكون عقده مع النادي لمدة سنتين.

موعد وصول توماس توماسبرج

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الدنماركي صاحب الـ 50 عامًا من المقرر أن يصل يوم الأربعاء المقبل إلى القاهرة لتوقيع العقود.

أسامة هلال، القائم بمهام مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، يتواجد في دولة الدنمارك حاليًا حيث أتم اتم الاتفاق مع توماس توماسبرج.

إمام عاشور وتوماس توماسبرج

توماس توماسبرج كانت آخر تجاربه التدريبية مع نادي ميتيلاند الدنمارك الذي سبق وضم لاعب الأهلي إمام عاشور حين تم التعاقد معه من الزمالك قبل العودة والانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

وشارك إمام عاشور بقميص ميتيلاند تحت قيادة المدير الفني توماس توماسبرج لذا يعرفان بعضهما البعض جيدًا.

مسيرة توماس توماسبرج التدريبية

ويرتبط توماس توماسبرج بعلاقة قوية مع نادي ميتيلاند الذي يعد أحد نجومه إذ انضم له كلاعب في موسم 99/00 قادمًا من نادي ألبورج الدنمارك بعد 6 مواسم من تصعيده للفريق الأول.

توماس عمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي ميتيلاند في موسم 2005/2006 وكان لاعبًا بصفوف الفريق قبل أن يعتزل في موسم 2006/07 ويتفرغ لمهمته الجديدة كمدرب مساعد.

ولم يمر سوى موسم حتى تولى توماس توماسبرج مهمة الرجل الأول بنادي ميتيلاند قبل أن يرحل في موسم 2009/10 لتدريب نادي فورتونا هيورينغ.

وخاض توماس بعد ذلك أكثر من تجربة تدريبية قبلب العودة لنادي ميتيلاند في موسم 2022/23 حتى يناير الماضي.

بطولات توماس توماسبرج

وخلال رحلته التدريبية المستمرة على مدار 20 عامًا حصد توماس على ثلاث بطولات وهي الدوري الدنماركي موسم 23/24 مع ميتيلاند، كأس الدنمارك مع نادي راندرز موسم 20/21 وصعد بفريق هوبرو أي كيه من الدرجة الثانية وحصد لقب الموسم 2016/17 من الدوري.

