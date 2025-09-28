مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
18:30

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

16 13
15:30

الشارقة

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
17:45

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

الأهلي

صحفيو 11 دولة لم يختاروا محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية

كتب : مصراوي

03:12 م 28/09/2025
كتب - محمد الميموني:

لم يتوج الدولي المصري محمد صلاح، بالكرة الذهبية 2025، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ولكنه حال في المركز الرابع.

وحصل محمد صلاح على 657 نقطة في عملية التصويت على الجائزة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ونعرض لكم خلال السطور التالية الدول التي لم يصوت الصحفي الممثل عنها في الجائزة للنجم المصري محمد صلاح ضمن المراكز الثلاثة الأولى:

1 ـ قطر.

2 ـ الكاميرون.

3 ـ كاب فيردي.

4 ـ أوغندا.

5 ـ غينيا الاستوائية.

6 ـ رومانيا.

7 ـ سويسرا.

8 ـ جورجيا.

9 ـ ألبانيا.

10 ـ بنما.

11 ـ المكسيك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الكرة الذهبية 2025

فيديو قد يعجبك:



