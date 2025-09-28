صحفيو 11 دولة لم يختاروا محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية

"يعرفه إمام عاشور".. من هو توماس توماسبرج مدرب الأهلي الجديد ؟

"الراتب وموعد الوصول".. كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج مدرب الأهلي

كتب - محمد الميموني:

لم يتوج الدولي المصري محمد صلاح، بالكرة الذهبية 2025، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ولكنه حال في المركز الرابع.

وحصل محمد صلاح على 657 نقطة في عملية التصويت على الجائزة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ونعرض لكم خلال السطور التالية الدول التي لم يصوت الصحفي الممثل عنها في الجائزة للنجم المصري محمد صلاح ضمن المراكز الثلاثة الأولى:

1 ـ قطر.

2 ـ الكاميرون.

3 ـ كاب فيردي.

4 ـ أوغندا.

5 ـ غينيا الاستوائية.

6 ـ رومانيا.

7 ـ سويسرا.

8 ـ جورجيا.

9 ـ ألبانيا.

10 ـ بنما.

11 ـ المكسيك.