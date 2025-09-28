أحمد شوبير يكشف عن مفاجآت بالتشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

كتب ـ محمد الميموني:

كشف أحمد شوبير الإعلامي وحارس مرمى الأهلي السابق عن مفاجآت في التشكيل المتوقع للنادي الأهلي ضد الزمالك بالدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال شوبير، خلال حلقة برنامجه على إذاعة أون سبورت اليوم الأحد، إن التشكيل سيشهد تغييرات ومفاجآت بالجملة، معللاً:"عماد النحاس يميل للدفع بأحمد نبيل كوكا على حساب مصطفى العش في مركز الظهير الأيسر ولن يعتمد على المالي أليو ديانج من خط الوسط لتراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة".

وسيكون التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك حسبما أورده شوبير ببرنامجه كالتالي:

حراسة المرمي محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني، ياسر ابراهيم،ياسين مرعي محمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر حسين الشحات أو عمر كمال - محمد شريف - أشرف بن شرقي.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 17 نقطة.

