القاهرة ـ مصراوي:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها المفاجآت بمعسكري الأهلي والزمالك قبل القمة واشتعال النيران في سيارة أحمد شوبير.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

الحالة الصحية لأحمد شوبير بعد اشتعال سيارته (صور)

طمأن مصدر مقرب من الإعلامي أحمد شوبير محبيه على حالته الصحية بعد اشتعال النيران بسيارته اليوم الأحد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"قد يظهر لأول مرة".. فيريرا يجهز مفاجأة في مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الزمالك، عن تجهيز المدرب البرتغالي يانيك فيريرا لمفاجأة في مباراة الأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"مفاوض النادي في أوروبا".. مصدر يكشف لمصراوي مدرب الأهلي الجديد

وكشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن تطورات ملف المدير الفني للفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"جمهور الأهلي أكيد مرعوب".. ميدو يتحدث عن خطورة لاعب الزمالك بيزيرا

كشف أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، عن رأيه في مباراة فريقه المنتظرة أمام نظيره الأهلي في الدوري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

منتخب مصر يتلقى الهزيمة الأولى أمام اليابان في كأس العالم للشباب

تلقى منتخب مصر الهزيمة من نظيره الياباني بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

أحمد شوبير ينضم إلى قناة كويتية لتحليل الدوري الإيطالي

انضم الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رسمياً إلى منصة وقناة «شاشا» الكويتية، للعمل كمحلل رياضي للدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري 2025-2026، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بشرى سارة.. مصدر يكشف "لمصراوي" إمكانية مشاركة زيزو أمام الزمالك

شهدت الفترة الاخيرة تضاءل فرصة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"لم أحسم أمري ولكن".. نجم ريال أوفييدو الإسباني يكشف موقفه من الانضمام لمنتخب مصر

كشف هيثم حسن، نجم فريق ريال أوفييدو الإسباني، موقفه من الانضمام لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا