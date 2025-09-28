"لم أحسم أمري ولكن".. نجم ريال أوفييدو الإسباني يكشف موقفه من الانضمام

يرى المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أسامة نبيه، أن الفريق قدم مباراة مميزة أمام نظيره الياباني رغم الخسارة.

نتيجة مباراة منتخب مصر للشباب واليابان

منتخب مصر للشباب استهل مشواره ببطولة كأس العالم بالخسارة بهدفين دون رد أمام نظيره الياباني خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت.

وقال نبيه، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة، إن المنتخب قدم أقصى ما لديه خلال المباراة؛ إذ ظهر ـ بحسب قوله ـ بنظام وطريقة لعب حتى آخر دقيقة بغض النظر عن نتيجة المباراة.

وأضاف مدرب منتخب مصر للشباب:"المباراتان القادمتان سنظهر بشكل أفضل، تركيز اللاعبين كان جيدًا أمام اليابان ومن وجهة نظري اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وقدموا مباراة مميزة ونفذوا التعليمات".

وأتم نبيه تصريحاته بقوله:"إذا شاهدنا المباراة مرة أخرى بهدوء، سنخرج بإيجابيات كثير بغض النظر عن النتيجة، البطولة لا تزال في البداية، والبدايات دائمًا ليس كل شئ، وسنحسم تأهلنا في المباراتين القادمتين".

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس العالم للشباب

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الجولة الثانية نظيره النيوزيلندي عند الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 سبتمبر.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب 2025

وتضم مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للشباب كل من منتخبات: اليابان، نيوزيلندا، تشيلي.

