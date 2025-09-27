مباريات الأمس
موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد رباعية طلائع الجيش

كتب - نهى خورشيد

10:07 م 27/09/2025

فريق بيراميدز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزاً على طلائع الجيش برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت رباعية بيراميدز اليوم بتوقيع كلاً من محمد الشيبي "هدفين"، إيفرتون، محمود زلاكا.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويخوض بيراميدز مباراته المقبلة أمام فريق الجيش الوطني الرواندي يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، على ملعب Stade Régional Nyamirambo، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وذلك في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بيراميدز طلائع الجيش أخبار بيراميدز نتيجة مباراة بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

