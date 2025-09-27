موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد رباعية طلائع الجيش

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزاً على طلائع الجيش برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت رباعية بيراميدز اليوم بتوقيع كلاً من محمد الشيبي "هدفين"، إيفرتون، محمود زلاكا.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويخوض بيراميدز مباراته المقبلة أمام فريق الجيش الوطني الرواندي يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، على ملعب Stade Régional Nyamirambo، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وذلك في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.