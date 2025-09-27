مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

اليابان - شباب

- -
23:00

مصر - شباب

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
17:00

ليفربول

جميع المباريات

"تلقى عرضًا أوروبيًا".. وكيل فيريرا يتحدث عن مستقبل المدرب مع الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

11:53 ص 27/09/2025
قال خالد سليمان وكيل المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، إن موكله قد تلقى عرضًا تدريبيًا في أوروبا خلال الفترة الماضية.

وأشار وكيل فيريرا، في مداخلة ببرنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة DMC مساء أمس الجمعة، إلى أن فيريرا تلقى عرضًا تدريبيًا خلال فترة التوقف الدولي من الدوري البلجيكي ولكنه لا يفكر في الرحيل عن الزمالك.

وشدد سليمان على أن فيريرا يركز فقط على عمله في الزمالك:"أمامه تحدِ كبير ويركز في الملعب لا شيء أخر"، وعلى أن عقد المدرب مستمر ولا يفكر في الرحيل.

وأضاف وكيل المدرب البرتغالي:"الفريق مع فيريرا يسير بشكل جيد ولديه هدف وهو عمل موسم متميز مع الزمالك وتعويضهم عن الموسم الماضي".

وأتم سليمان تصريحاته بالتنويه إلى أن فيريرا يتواصل بصورة مستمرة مع جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك ويتفهم أمر التعثر المالي داخل النادي.

إحصائيات يانيك فيريرا مع الزمالك

وكان الزمالك قد أعلن مطلع شهر يوليو الماضي التعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لقيادة الفريق في الموسم الجاري 2025/26.

المدرب صاحب الـ45 عامًا قاد الزمالك بـ 8 مباريات فاز بـ 5 وتعادل في اثنتين وخسر في واحدة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

