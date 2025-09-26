دافع خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن الإعلامي مدحت شلبي بعد قرار شبكة قنوات "MBC" بإيقاف برنامجه "يا مساء الأنوار" على خلفية شكوى الأهلي ضده.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"كابتن مدحت شلبي إعلامي كبير ومعلّق من الزمن الجميل، وليس معنى أنه أخطأ أن نعلّق له المشانق".

أضاف نجم الأبيض السابق:"أعتقد أن له تعليقات تظهر حبه للأهلي، وطالما قدّم اعتذارًا يبقى خلاص نتقبله، خصوصًا أنه ليس مغرضاً".

وأتم حديثه قائلاً:"وقناته نفسها أوقفته وتم تحويله للتحقيق هو وفريق العمل، والأهلي نفسه سامح إمام عاشور".

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي أعلن أمس تقديم شكوى الأعلي لتنظيم الإعلام، بجانب بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي مدحت شلبي، على خليفة ما قاله عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.