مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

جيرونا

0 0
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

26 24
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 14
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

0 0
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"الأهلي نفسه سامح إمام عاشور".. الغندور يدافع عن مدحت شلبي بعد إيقاف برنامجه

كتب - نهى خورشيد

09:40 م 26/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الإعلامي خالد الغندور
  • عرض 6 صورة
    الإعلامي خالد الغندور
  • عرض 6 صورة
    مدحت شلبي
  • عرض 6 صورة
    محمود الخطيب ومدحت شلبي
  • عرض 6 صورة
    مدحت شلبي من زيارة مودرن سبورت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دافع خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن الإعلامي مدحت شلبي بعد قرار شبكة قنوات "MBC" بإيقاف برنامجه "يا مساء الأنوار" على خلفية شكوى الأهلي ضده.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"كابتن مدحت شلبي إعلامي كبير ومعلّق من الزمن الجميل، وليس معنى أنه أخطأ أن نعلّق له المشانق".

أضاف نجم الأبيض السابق:"أعتقد أن له تعليقات تظهر حبه للأهلي، وطالما قدّم اعتذارًا يبقى خلاص نتقبله، خصوصًا أنه ليس مغرضاً".

وأتم حديثه قائلاً:"وقناته نفسها أوقفته وتم تحويله للتحقيق هو وفريق العمل، والأهلي نفسه سامح إمام عاشور".

خالد الغندور يدافع عن مدحت شلبي

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي أعلن أمس تقديم شكوى الأعلي لتنظيم الإعلام، بجانب بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي مدحت شلبي، على خليفة ما قاله عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور مدحت شلبي الأهلي إمام عاشور محمود الخطيب شكوى الأهلى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
قريبًا.. عودة باسم يوسف