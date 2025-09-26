قرار جديد من المحكمة الرياضية بشأن الحكم على رمضان صبحي

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على إسناد مهمة قيادة مباراة الأهلي والزمالك تحكيميًا لطاقم أجنبي.

مصدر مسؤول بلجنة الحكام، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، بوقت سابق من اليوم الجمعة، أن الإسباني أليخاندرو مونييز رويز سيكون هو حكم مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

موعد مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري

الأهلي سيستضيف نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

من هو أليخاندرو مونييز رويز حكم مباراة الأهلي والزمالك ؟

صاحب الـ 34 عامًا لا يعد جديدًا على الدوري المصري وبالتحديد على مباريات القمة إذ سبق وتم الاستعانة به لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في يونيو الماضي ولكن لم يحضر لاعبو القلعة البيضاء المباراة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقاد الحكم الإسباني، حسبما ظهر بملفه الشخصي بمنصة ترانسفير ماركت المتخصصة في الإحصائيات، 213 مباراة أشهر خلالها 1062 بطاقة صفراء تحولت منها 32 بطاقة إلى الحمراء فيما أشهر 44 بطاقة حمراء مباشرة واحتسب 65 ركلة جزاء.

وعلى المستوى المحلي أدار الحكم 77 مباراة في الدوري الإسباني أشهر خلالها 382 بطاقة صفراء تحولت منها 10 بطاقات لحمراء بينما أشهر 16 بطاقة حمراء مباشرة واحتسب 26 ركلة جزاء، فيما أدار خلال الموسم الجاري مباراتين في بالدوري الإسباني أشهر خلالها 8 بطاقات صفراء تحولت بطاقة منها لحمراء ولم يشهر بطاقة حمراء مباشرة فيما احتسب ركلة جزاء واحدة.

وقاد مباراتين آخرتين خلال الموسم الرياضي الحالي 2025/26 بتصفيات دوري أبطال أوروبا أشهر خلالها 6 بطاقات صفراء تحولت بطاقة منها لحمراء بينما أشهر بطاقة حمراء مباشرة واحدة واحتسب ركلة جزاء.

وتواجد الحكم الإسباني في أكثر من محفل أوروبي مثل تصفيات دوري المؤتمر، تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا بجانب بطولات الكأس والسوبر في إسبانيا.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فيما يتصدر فريق الزمالك الترتيب برصيد 17 نقطة.

