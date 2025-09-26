مباريات الأمس
أول قرار من قنوات mbc بعد شكوى الأهلي ضد مدحت شلبي

كتب - نهى خورشيد

07:27 م 26/09/2025
    الإعلامي مدحت شلبي
كشف محمد عثمان محامي الأهلي، عن أول قرار من شبكة قنوات mbc بعد تقديم إدارة القلعة الحمراء شكوى ضد برنامج مدحت شلبي.

وكتب عثمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"قنوات mbc توقف برنامج مدحت شلبى وتحويله للتحقيق بعد شكوى النادى الأهلى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبلاغ الكابتن محمود الخطيب للنائب العام يتهم المذكور بنشر أخبار كاذبة ومخالفة الاكواد الإعلامية".

محمد عثمان محامي الأهلي

وكان مجلس إدارة الأهلي أعلن أمس تقديم شكوى الأعلي لتنظيم الإعلام، بجانب بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي مدحت شلبي، على خليفة ما قاله بلسانه بشأن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من كلام ينافي الحقيقة في برنامجه الذي تبثه قناة "MBC Masr 2".

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

