أيمن يونس يكشف مفاتيح فوز الزمالك على الأهلي في القمة

كتب - نهى خورشيد

01:28 ص 26/09/2025

أيمن يونس

شدد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، على أن السيطرة على منطقة وسط الملعب تعد العنصر الأبرز لتحقيق الفوز في مباريات القمة أمام الأهلي.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية:"السيطرة على وسط الملعب سيكون مفتاح فوز الزمالك في مباراة القمة، ومن المهم تهيئة البرازيلي خوان بيزيرا قبل اللقاء".

وأضاف: "شيكو بانزا سيسبب إزعاجاً لدفاع الأهلي إذا كان في حالة من التركيز، والزمالك يقدم صورة دفاعية مميزة هذا الموسم".

عن تطور مستوى الحارس محمد صبحي، قال: "يقدم أداء ثابتاً ومميزاً وتحسن في الكرات العرضية وأصبح يمنحنا الأمان، ومحمود بنتايك وعمر جابر من اللاعبين المؤثرين".

أيمن يونس نادي الزمالك الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك

