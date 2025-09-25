"تحركات وسرية".. مصدر يكشف موقف الخطيب من انتخابات رئاسة الأهلي

القاهرة ـ مصراوي

كشف مصدر موقف محمود الخطيب من الترشح لدورة جديدة لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:" كل تحركات الخطيب تشير بوضوح لخوضه الانتخابات علي مقعد الرئيس".

وعلل المصدر تصريحاته:"التقي بعض الأشخاص التي يدرس ضمها لقائمته الانتخابية في مقر القلعة الحمراء ، كما التقى ياسين منصور عضو مجلس الإدارة السابق بشكل منفرد والتقي بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق وإن كان الأمر لم يشمل عرض واضح وكان أقرب لسماع وجهة نظره وموقفه من التواجد بالنادي الفترة المقبلة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن محمود الخطيب سيحسم الموقف بشكل نهائي الأسبوع المقبل سواء بترشحه وقائمته أو ابتعاده عن المشهد رغم الضغوط الشديد عليه بالاستمرار.

وكان محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

