"تحركات وسرية".. مصدر يكشف موقف الخطيب من انتخابات رئاسة الأهلي

كتب : مصراوي

04:12 م 25/09/2025
  عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    وليد صلاح الدين والخطيب
  • عرض 12 صورة
    الكابتن محمود الخطيب
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب وحسام غالي
  • عرض 12 صورة
    الخطيب يحضر مران الأهلي 1
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب وريبيرو
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب وريبيرو
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب وريبيرو
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب وريبيرو
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب في صلاة الجنازة
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي يؤدي واجب العزاء
  • عرض 12 صورة
    ظهور الخطيب في مسلسل كتالوج 1

القاهرة ـ مصراوي

كشف مصدر موقف محمود الخطيب من الترشح لدورة جديدة لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:" كل تحركات الخطيب تشير بوضوح لخوضه الانتخابات علي مقعد الرئيس".

وعلل المصدر تصريحاته:"التقي بعض الأشخاص التي يدرس ضمها لقائمته الانتخابية في مقر القلعة الحمراء ، كما التقى ياسين منصور عضو مجلس الإدارة السابق بشكل منفرد والتقي بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق وإن كان الأمر لم يشمل عرض واضح وكان أقرب لسماع وجهة نظره وموقفه من التواجد بالنادي الفترة المقبلة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن محمود الخطيب سيحسم الموقف بشكل نهائي الأسبوع المقبل سواء بترشحه وقائمته أو ابتعاده عن المشهد رغم الضغوط الشديد عليه بالاستمرار.

وكان محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

الخطيب انتخابات الأهلي محمود الخطيب أخبار الأهلي النادي الأهلي

