"عيب ميطلعش من راجل في سنك".. أسامة حسني يوجه رسالة نارية لمدحت شلبي

وجه أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، رسالة قوية للإعلامي مدحت شلبي، بعد تصريحاته الأخيرة ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، برفض إصدارة التأشيرة الأمريكية له.

وقال أسامة حسني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "ياريت بلاش تقول كلام من غير تأكيد معلومة، عيب تتكلم على الكابتن الخطيب كده".

وأكمل: "إنت مش عشان غايب بقالك كتير واتنسيت، ترجع تقول كلام يثير الجدل عشان الناس تقول إنك لسه موجود على الساحة".

وأوضح أسامة حسني: "عيب يا كابتن مدحت، مش الكابتن الخطيب اللي يكذب أو يحوّر أو يدّعي المرض، عيب الكلام ده جدًا، وكلام ما ينفعش يطلع من راجل في سنك".

وكان الإعلامي مدحت شلبي، أكد خلال تصريحات في برنامجه، أن ما تحدث عنه محمود الخطيب بعدم سفره مع بعثة الأهلي بسبب ظروف مرضية، ليس صحيحا، بل لرفض إصدار تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الخاصة به.

