"الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء".. حسام حسن يقود منتخب مصر لرقم قياسي

كتب: محمد خيري:

حقق منتخب مصر الأول بقيادة المدرب حسام حسن، رقماً قياسيًا جديداً فى قارة أفريقيا، وذلك عبر بوابة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وذكر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن منتخب مصر تمكن من زيارة شباك منافسيه في 34 مباراة متتالية، كان آخرها في مباراة إثيوبيا التي أقيمت الشهر الحالي بـ استاد القاهرة، وانتهت بفوز منتخب مصر بثنائية نظيفة عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش.

وأضاف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء: "لم يتمكن أي منتخب أفريقي من التسجيل في 34 مباراة متتالية، حيث كان الرقم القياسي السابق هو 33 مباراة، حققتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 1979 إلى 1984، وكوت ديفوار في الفترة من 2012 إلى 2014"، متابعًا "سجل منتخب مصر في 34 مباراة متتالية خلال الفترة من 14 يونيو 2022 وحتى الخامس من سبتمبر الحالي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو الشهر المقبل في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث يكفي منتخب "الفراعنة" تحقيق الفوز على جيبوتي في المباراة التي ستجمعهما في المغرب، من أجل بلوغ المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.