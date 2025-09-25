مباريات الأمس
"الأهلي عندنا أقوي منهم".. ياسر ريان يعلق على تتويج بيراميدز بكأس القارات للأندية

كتب - نهى خورشيد

01:22 ص 25/09/2025
أشاد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه نادي بيراميدز في بطولة كأس الإنتركونتننتال، بعد انتصاره الكبير على أهلي جدة بثلاثية مقابل هدف.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية:"بيراميدز يقدم صورة مشرفة لمصر، وأتمنى فوزه في المباراة المقبلة من أجل الوصول لمواجهة باريس سان جيرمان".

وأضاف: "الأهلي يمتلك عناصر أقوى من بيراميدز على مستوى التشكيل، لكن بيراميدز يتميز بروح قتالية عالية، بينما قد يظهر الأهلي أحيانًا بأداء متواضع، إلا أنه يعرف كيف يخطف الثلاث نقاط، على عكس الزمالك".

وتطرق ريان إلى الدوري المصري، متوقعا أن يكون وادي دجلة منافس قوي على المربع الذهبي هذا الموسم، في حين أشار إلى أن الزمالك كان قادراً على الاستمرار في سباق المنافسة، لكنه فقد نقاطاً عديدة أثرت سلباً على مشواره

ياسر ريان الدوري المصري بيراميدز وأهلي جدة النادي الأهلي

