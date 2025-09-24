منتخب مصر الثاني يخوض مواجهتين في أكتوبر استعداداً لكأس العرب

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على خوض الفراعنة منتخب مصر المُشارك في كأس العرب مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع منتخب المغرب يوم 9 أكتوبر، يليها مباراة أمام منتخب البحرين يوم 12 من الشهر ذاته، ضمن خطة إعداد الجهاز الفني للمنتخب لبطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.

ويسعى أيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب من انهاء اجراءات سفر إلى المغرب، ذلك تحت إشراف الكابتن أحمد حسن مدير المنتخب.

وفي نفس السباق، أكد حلمي طولان المدير الفني للمنتخب على أن تجربتي المغرب والبحرين مهمة للفريق بعد نجاح المعسكر الأول والذي تخلله مواجهتتي تونس، مضيفاً أن برنامج الإعداد يسير وفق أقره اتحاد الكرة سابقاً.

كما أشار طولان إلى المواجهتين التى نجح أبو ريدة في توفيرهم للمنتخب في أجندة نوفمبر المقبل أمام الجزائر، مؤكداً أن الباب سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين في ظل انضباط والتزام اللاعبين بالمعسكر.

وأتم حديثه مؤكداً على متابعته لجميع مباريات الدوري الممتاز للاطمئنان على العناصر التي كانت موجودة فضلا عن محاولة اكتشاف عناصر جديدة تحسبا لجميع الظروف

