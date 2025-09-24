مباريات الأمس
"لمناقشة الأمور الانتخابية".. موقف الخطيب من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

06:17 م 24/09/2025
    محمود الخطيب وعادل إمام
    محمود الخطيب من مران الأهلي
    محمود الخطيب (1)
    محمود الخطيب رئيس الأهلي يؤدي واجب العزاء
    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
    محمود الخطيب (4) (1)
    أعضاء مجلس إدارة الأهلي من حفل تأبين العامري فاروق
    مجلس إدارة الأهلي

واصل محمود الخطيب رئيس مجلس النادي الأهلي، الغياب عن اجتماعات مجلس إدارة المارد الأحمر اليوم، للمرة الثانية على التوالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخطيب لم يحضر اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي أقيم اليوم بمقر النادي في الجزيرة للمرة الثانية تواليا، بعد غياب عن جلسة الإثنين الماضي أيضًا".

وأضاف: "اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم، شهد أيضًا غياب عضوا المجلس محمد شوقي وحسام غالي".

واختتم المصدر تصريحاته: "مجلس إدارة الأهلي، ناقش في اجتماع اليوم كافة التفاصيل الإجرائية الخاصة، بانتخابات النادي المقرر عقدها يومي 30 و31 أكتوبر المقبل".

والجدير بالذكر أن محمود الخطيب، كان قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في عدم الترشح لانتخابات المارد الأحمر المقبلة.

بينهم ماييلي.. لاعبو بيراميدز يؤدون مناسك العمرة بعد الفوز على الأهلي

السر في الموز.. تقرير يكشف سبب فوز ديمبلي بالكرة الذهبية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب النادي الأهلي اجتماع مجلس إدارة الأهلي انتخابات الأهلي رئاسة الأهلي

