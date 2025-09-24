"استهان بنا".. مدرب الجونة يكشف دور خوان بيزيرا في التعادل مع الزمالك

واصل محمود الخطيب رئيس مجلس النادي الأهلي، الغياب عن اجتماعات مجلس إدارة المارد الأحمر اليوم، للمرة الثانية على التوالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخطيب لم يحضر اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي أقيم اليوم بمقر النادي في الجزيرة للمرة الثانية تواليا، بعد غياب عن جلسة الإثنين الماضي أيضًا".

وأضاف: "اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم، شهد أيضًا غياب عضوا المجلس محمد شوقي وحسام غالي".

واختتم المصدر تصريحاته: "مجلس إدارة الأهلي، ناقش في اجتماع اليوم كافة التفاصيل الإجرائية الخاصة، بانتخابات النادي المقرر عقدها يومي 30 و31 أكتوبر المقبل".

والجدير بالذكر أن محمود الخطيب، كان قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في عدم الترشح لانتخابات المارد الأحمر المقبلة.

