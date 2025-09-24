مباريات الأمس
امتلك تجربة عربية.. من هو برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي؟

كتب : مصراوي

03:33 م 24/09/2025
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (7)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (3)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (8)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (9)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (4)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (11)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (6)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (5)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (10)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (2)

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي برونو لاج، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وقال مصدر لمصراوي إن هناك مفاوضات بين مسؤولي الأهلي ووكيل المدرب البرتغالي، إلا أنه لم يصدر أي رد رسمي من الأخير، سواء بالموافقة أو الرفض.

من هو برونو لاج مدرب الأهلي المحتمل؟

البرتغالي برونو لاج، البالغ من العمر 49 عامًا، كانت آخر تجاربه التدريبية مع نادي بنفيكا البرتغالي، حيث قاد الفريق في 66 مباراة خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى 17 سبتمبر الجاري.

وخلال تلك الفترة، فاز بنفيكا في 46 مباراة، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر 11 لقاءً تحت قيادة برونو لاج.

بدأ برونو لاج مسيرته التدريبية عام 2004، لكن ليس كمدير فني، وإنما كمدرب لياقة بدنية لفريق ستار فينداس نوفاس، قبل أن يصبح مديرًا فنيًا لفريق بنفيكا تحت 17 عامًا، ليتدرج بعدها عبر المراحل المختلفة حتى وصل لقيادة الفريق الأول.

كما امتلك برونو لاج تجربة عربية سابقة، حيث تولى منصب مدير أكاديمية التدريب في النادي الأهلي بعمان خلال الفترة من يوليو 2012 حتى يونيو 2014.

اقرأ أيضًا:

ابنة ملياردير الساحرة تصبح رئيسة ناد بالدرجة الثالثة.. ما القصة؟

إسرائيل خارج كأس العالم؟.. مسؤولو الاتحاد يكشفون الحقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لسيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برونو لاج الأهلي مدرب الأهلي من هو مدرب الأهلي مدرب الأهلي المرشح

