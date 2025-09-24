امتلك تجربة عربية.. من هو برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي؟

من ناشئي الأهلي.. من هو محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك؟

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي برونو لاج، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وقال مصدر لمصراوي إن هناك مفاوضات بين مسؤولي الأهلي ووكيل المدرب البرتغالي، إلا أنه لم يصدر أي رد رسمي من الأخير، سواء بالموافقة أو الرفض.

من هو برونو لاج مدرب الأهلي المحتمل؟

البرتغالي برونو لاج، البالغ من العمر 49 عامًا، كانت آخر تجاربه التدريبية مع نادي بنفيكا البرتغالي، حيث قاد الفريق في 66 مباراة خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى 17 سبتمبر الجاري.

وخلال تلك الفترة، فاز بنفيكا في 46 مباراة، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر 11 لقاءً تحت قيادة برونو لاج.

بدأ برونو لاج مسيرته التدريبية عام 2004، لكن ليس كمدير فني، وإنما كمدرب لياقة بدنية لفريق ستار فينداس نوفاس، قبل أن يصبح مديرًا فنيًا لفريق بنفيكا تحت 17 عامًا، ليتدرج بعدها عبر المراحل المختلفة حتى وصل لقيادة الفريق الأول.

كما امتلك برونو لاج تجربة عربية سابقة، حيث تولى منصب مدير أكاديمية التدريب في النادي الأهلي بعمان خلال الفترة من يوليو 2012 حتى يونيو 2014.

