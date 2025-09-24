"هو السبب ويتحمل".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا

كتب- محمد خيري:

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك هو السبب في تعادل الفريق أمام الجونة في الدوري الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "واضح أن بيريرا لم يذاكر الجونة بشكل جيد وتعديلاته وراء تعادل الجونة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة جيدة وسير المباراة لم يكن يدل على تعادل الفريق، ولكن فيريرا تسبب في التعادل، وبشكل عام الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الجونة".

وواصل: "لاعبي الزمالك فكروا في مباراة القمة المقبلة وهذا سبب من أسباب تعادل الجونة في الدوري الممتاز".

وأختتم تصريحاته: "من أسباب التفكير في مباراة القمة هو حصول بيزيرا على إنذار في لقاء الإسماعيلي السابق للغياب عن الجونة قبل مباراة القمة رغم أنه لاعب مؤثر".