"عرض رسمي وتجاهل".. تفاصيل تحرك الأهلي للتعاقد مع البرتغالي برونو لاج

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع، البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لفريق بنفيكا، لتولي تدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي أكد في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن هناك مفاوضات تمت بين مسؤولي النادي الأهلي ووكيل المدرب البرتغالي، ليصل الأمر إلى تقديم عرض رسمي.

وأضاف المصدر، أنه لا يوجد أي رد من المدرب البرتغالي على العروض، سواء بالقبول أو الرفض، حتى هذه اللحظة.

وأختتم المصدر أن المدرب البرتغالي يُعدّ خيارًا ضمن أكثر من مرشّح لقيادة فريق الأهلي في الفترة المقبلة، وسيتم الحسم في أقرب وقت.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي تحت قيادة عماد النحاس، حقق الفوز أمس على نظيره حرس الحدود بصعوبة، 3\2، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأحمر، لمواجهة الزمالك المقبلة، في الثامنة مساء يوم الإثنين القادم، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.