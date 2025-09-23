هل استحق حارس الجونة الطرد أمام الزمالك؟.. خبير تحكيمي يكشف لمصراوي

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

"بعد الفوز على أهلي جدة".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري

كتبت-هند عواد:

علق الخبير التحكيمي ونائب رئيس لجنة الحكام السابق، على قرار مصطفى الشهدي، حكم مباراة الزمالك والجونة، بإشهار البطاقة الصفراء في وجه محمد علاء، حارس مرمى الجونة.

وشهدت الدقيقة 60 من مباراة الزمالك والجونة، احتساب خطأ لصالح الزمالك من خارج منطقة الجزاء، ومنح محمد علاء إنذارًا، بعد تدخله على عدي الدباغ، لاعب الزمالك.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار مصطفى الشهدي صحيح، نعم حارس مرمى الجونة آخر مدافع ثانٍ موجود، لكن مهاجم الزمالك لم يكن في مواجهة المرمى، والكرة كانت في اتجاه الركنية، بالتالي قرار الحكم صحيح، باحتساب مخالفة وإنذار".

وأضاف: "لو كان لاعب الزمالك في مواجهة المرمى، كان قرار الحكم سيكون بطاقة حمراء، لأن وقتها الحالة ستكون منع هدف محقق، لكنها فقدت أحد شروطها، وبالتالي القرار صحيح".

