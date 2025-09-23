3 نجوم يعودون لـ الزمالك قبل مواجهة الأهلي

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

كتبت - هند عواد:

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 3 لاعبين قبل مباراة الأهلي، في قمة الدوري المصري، المقررة يوم الإثنين المقبل.

ويعود ثلاثي الزمالك: البرازيلي خوان بيزيرا، المغربي محمود بنتايك، ومحمود حمدي الونش، من الإيقاف.

وغاب الثنائي خوان بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك والجونة، بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة السابقة، وإيقافهما لقاءً لتراكم البطاقات.

بينما تعرض الونش للإيقاف 3 مباريات (المصري، والإسماعيلي، والجونة)، بسبب الطرد في لقاء وادي دجلة، للاعتداء على لاعب دجلة من دون كرة.

ويعود الثلاثي من الإيقاف في المباراة المقبلة ضد الأهلي، المقررة في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

الظهور الأول في الموسم.. الأهلي بزي جديد أمام حرس الحدود بالدوري



لحظة بلحظة بعد قليل.. حرس الحدود والأهلي .. تغييرات في التشكيل



"ولا إمام ولا زيزو محدش يلوي ذراعنا".. تصريحات نارية لنجم الأهلي السابق