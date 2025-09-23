مباريات الأمس
إعلان

3 نجوم يعودون لـ الزمالك قبل مواجهة الأهلي

كتب : هند عواد

10:24 م 23/09/2025
كتبت - هند عواد:

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 3 لاعبين قبل مباراة الأهلي، في قمة الدوري المصري، المقررة يوم الإثنين المقبل.

ويعود ثلاثي الزمالك: البرازيلي خوان بيزيرا، المغربي محمود بنتايك، ومحمود حمدي الونش، من الإيقاف.

وغاب الثنائي خوان بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك والجونة، بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة السابقة، وإيقافهما لقاءً لتراكم البطاقات.

بينما تعرض الونش للإيقاف 3 مباريات (المصري، والإسماعيلي، والجونة)، بسبب الطرد في لقاء وادي دجلة، للاعتداء على لاعب دجلة من دون كرة.

ويعود الثلاثي من الإيقاف في المباراة المقبلة ضد الأهلي، المقررة في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

نادي الزمالك الأهلي الدوري المصري خوان بيزيرا

إعلان

إعلان

