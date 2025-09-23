مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

1 3
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

2 3
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

1 1
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 2
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

بالصور.. لحظة إصابة حكم مباراة الزمالك والجونة

كتبت-هند عواد:

09:39 م 23/09/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إصابة حكم مباراة الزمالك والجونة
  • عرض 10 صورة
    إصابة حكم مباراة الزمالك والجونة
  • عرض 10 صورة
    لحظة إصابة حكم مباراة الزمالك والجونة
  • عرض 10 صورة
    لحظة إصابة حكم مباراة الزمالك والجونة
  • عرض 10 صورة
    لحظة إصابة حكم مباراة الزمالك والجونة
  • عرض 10 صورة
    إصابة حكم مباراة الزمالك والجونة
  • عرض 10 صورة
    لحظة إصابة حكم مباراة الزمالك والجونة (5)
  • عرض 10 صورة
    لحظة إصابة حكم مباراة الزمالك والجونة
  • عرض 10 صورة
    إصابة حكم مباراة الزمالك والجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقف مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري الممتاز، في الدقيقة 36، بسبب إصابة حكم اللقاء مصطفى الشهدي.

ورصدت الكاميرات، اصطدام لاعب الجونة بحكم المباراة، أثناء إحدى الكرات، قبل أن يوقف اللقاء، للحصول على الرعاية الطبية.

ويتقدم الزمالك على الجونة، بهدف نظيف أحرزه الفلسطيني عدي الدباغ، في المباراة التي تجمعهما حاليا، في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

الظهور الأول في الموسم.. الأهلي بزي جديد أمام حرس الحدود بالدوري

لحظة بلحظة بعد قليل.. حرس الحدود والأهلي .. تغييرات في التشكيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجونة الزمالك إصابة حكم مباراة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: سياسة مصر الخارجية نجحت في مواجهة ضغوط التهجير
وزير الأوقاف: رصدنا عمل الأئمة في مِهن لا تليق.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي - حوار