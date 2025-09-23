بالصور.. لحظة إصابة حكم مباراة الزمالك والجونة

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

توقف مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري الممتاز، في الدقيقة 36، بسبب إصابة حكم اللقاء مصطفى الشهدي.

ورصدت الكاميرات، اصطدام لاعب الجونة بحكم المباراة، أثناء إحدى الكرات، قبل أن يوقف اللقاء، للحصول على الرعاية الطبية.

ويتقدم الزمالك على الجونة، بهدف نظيف أحرزه الفلسطيني عدي الدباغ، في المباراة التي تجمعهما حاليا، في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

الظهور الأول في الموسم.. الأهلي بزي جديد أمام حرس الحدود بالدوري

لحظة بلحظة بعد قليل.. حرس الحدود والأهلي .. تغييرات في التشكيل