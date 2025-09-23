مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

2 3
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود

كتب : مصراوي

06:57 م 23/09/2025
    الأهلي وحرس الحدود
    الأهلي وحرس الحدود
    الأهلي
    الأهلي وحرس الحدود
    الأهلي وحرس الحدود
    الأهلي وحرس الحدود
    الأهلي وحرس الحدود
    الأهلي وحرس الحدود
    جراديشاير يحتفل بهدفه للأهلي في مرمى حرس الحدود
    محمد حمدي زكي يرفض الاحتفال ضد الأهلي (3)
    محمد حمدي زكي يرفض الاحتفال ضد الأهلي (4)
    محمد حمدي زكي يرفض الاحتفال ضد الأهلي (1)

حسم فريق الأهلي مباراة حرس الحدود التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بالفوز بثلاثية مقابل هدفين.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود:

1) الزمالك: 16 نقطة
2) المصري: 15 نقطة
3) وادي دجلة: 13 نقطة
4) الأهلي: 12 نقطة
5) زد: 12 نقطة
6) بيراميدز: 11 نقطة
7) موردن سبورت: 11 نقطة
8) بتروجت: 11 نقطة
9) إنبي: 10 نقاط
10) سموحة: 10 نقاط
11) سيراميكا كليوباترا: 10 نقاط
12) غزل المحلة: 9 نقاط
13) حرس الحدود: 8 نقاط
14) طلائع الجيش: 8 نقاط
15) البنك الأهلي: 7 نقاط
16) الجونة: 7 نقاط
17) الاتحاد: 5 نقاط
18) كهرباء الإسماعيلية: 5 نقاط
19) المقاولون العرب: 4 نقاط
20) فاركو: 4 نقاط
21) الإسماعيلي: 4 نقاط

