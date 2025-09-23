لقطة مميزة من حسين الشحات تجاه أحد المصورين في مباراة الحرس

بعد إنجازه في الكأس.. شيكابالا يحتفل بالفوز الثالث لفريقه

"بعد أكثر من عام".. أحمد عبد القادر يعود للمشاركة في المباريات مع الأهلي

حسم فريق الأهلي مباراة حرس الحدود التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بالفوز بثلاثية مقابل هدفين.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود:

1) الزمالك: 16 نقطة

2) المصري: 15 نقطة

3) وادي دجلة: 13 نقطة

4) الأهلي: 12 نقطة

5) زد: 12 نقطة

6) بيراميدز: 11 نقطة

7) موردن سبورت: 11 نقطة

8) بتروجت: 11 نقطة

9) إنبي: 10 نقاط

10) سموحة: 10 نقاط

11) سيراميكا كليوباترا: 10 نقاط

12) غزل المحلة: 9 نقاط

13) حرس الحدود: 8 نقاط

14) طلائع الجيش: 8 نقاط

15) البنك الأهلي: 7 نقاط

16) الجونة: 7 نقاط

17) الاتحاد: 5 نقاط

18) كهرباء الإسماعيلية: 5 نقاط

19) المقاولون العرب: 4 نقاط

20) فاركو: 4 نقاط

21) الإسماعيلي: 4 نقاط

