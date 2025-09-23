علق رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على افتتاح مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب، ملعب الكروكيه الجديد، رغم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وكتب "أبو رجيلة" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "افتتاح ملعب الكروكيه يمكن يبان لكتير من جماهير نادينا الحبيب شيئ استفزازي وخاصة فى ظل الظروف الماليه الصعبه اللى بيمر بيها نادينا بغض النظر عن أنه تبرع من احد الاعضاء".

وأضاف: "لكن بالنسبة لي خاصة ويمكن لأغلب أعضاء النادى القدامى ملعب الكروكيه ليه خصوصية وحنين بيفكرنى بنادى الزمالك اللى اتربينا فيه وخاصة أن الكروكيه كان لعبه الكابتن حلمى زامورا المحببة و ياما قعدنا نتفرج عليه وهو بيلعب مع الفنانة القديرة رجاء حسين وغيرها من أعضاء النادى القدامى".

وشدد في تصريحاته: "وكلنا كنا بنأجر ساعة ونلعب كروكيه طبعا اى كلام بس اهو كنا بنقلد رمزنا وحبيبنا".

واختتم تصريحاته: "مبروك لكل حبايبي من أسرة الكروكيه فى النادى رجوع ملمح قديم من نادينا القديم".