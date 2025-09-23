كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن آخر تطورات ملف المدير الأجنبي الجديد الذي يريد مجلس الإدارة التعاقد معه لتدريب الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

إقالة خوسيه ريبيرو

الأهلي كان قد أقال المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد 24 ساعة من خسارته أمام بيراميدز في الدوري بنهاية شهر أغسطس الماضي، لمزيد من التفاصيل عما قدمه مع الفريق.. اضغط هنا

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن المدير الفني السويسري أروس فيشر مازال موجودًا على طاولة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ولكن تم وضعه في المركز الأخير بالقائمة، نافيًا وجود أي أزمة تخص دفع الشرط الجزائي حال الرغبة في التعاقد معه كما كان يتردد.

ونوه المصدر إلى وجود ثنائي تركي ضمن المرشحين وهما فاتح تريم المدير الفني السابق لفريق الشباب السعودي ومنتخب بلاده وعبدالله أڤچه مدرب طرابزون سبور السابق ، بجانب البرتغالي برونو لاج الذي رحل عن تدريب بنفيكا في بلاده :"ولكنه ينتظر عرضًا من الدوري الإنجليزي".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن الأرجنتيني رامون دياز مازال اسمًا مطروحًا أيضًا ومن المتوقع أن يتم عمل اجتماع معه عبر تطبيق "زووم" في الفترة المقبلة، مشددًا على أن المجلس ولجنة التخطيط لا يتعجلا في حسم المدير الفني الأحنبي الجديد خاصة أن هناك مداولات حول زيادة القيمة المالية المخصصة للتعاقد .

