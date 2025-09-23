بيراميدز يعلن غياب نجمه رسميًا أمام أهلي جدة في كأس إنتر كونتيننتال

"تجرأ وأصبح منافس شرس".. ميدو يطلق تصريحات نارية حول مباراة بيراميدز في

مصدر يكشف موعد حسم محمود الخطيب موقفه من رئاسة الأهلي

استقر المدير الفني لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز و أهلي جدة

بيراميدز يحل ضيفًا عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على نظيره أهلي جدة في كأس الإنتركونتينتال.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة أهلي جدة

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ

خط الهجوم: إيفرتون- ماييلي

اقرأ أيضًا:

الموعد والقناة الناقلة.. كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال 2





كيف تشاهد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال 2025 عبر الإنترنت؟



