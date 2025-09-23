"ثنائي هجومي".. تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال
كتب : مصراوي
استقر المدير الفني لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال.
موعد مباراة بيراميدز و أهلي جدة
بيراميدز يحل ضيفًا عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على نظيره أهلي جدة في كأس الإنتركونتينتال.
تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة أهلي جدة
ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي
خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ
خط الهجوم: إيفرتون- ماييلي
