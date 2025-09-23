شهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس لحظة تاريخية خلال حفل الكرة الذهبية لعام 2025، عندما تعالت الهتافات باسم عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، بعد إعلان فوزه بالجائزة الأغلى في عالم الجوائز الفردية بكرة القدم.

ونجح ديمبيلي في خطف أنظار العالم بعدما قدم موسمًا مذهلًا مع فريق العاصمة الفرنسية، ساهم خلاله في التتويج بعدة ألقاب محلية وقارية. فقد قاد باريس للفوز بلقب الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي، كما توج مؤخرًا بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح.

ولكن الإنجاز الأكبر الذي صنع الفارق في مشوار ديمبيلي نحو الكرة الذهبية، كان مساهمته البارزة في قيادة باريس سان جيرمان لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

عثمان ديمبيلي وأرقام حاسمة وإنجازات فردية

خاض ديمبيلي الموسم الماضي في 53 مباراة بمختلف المسابقات مع باريس، سجل خلالها 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، ليصبح اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري الفرنسي طوال الموسم.

وظهر تألقه في اللحظات الحاسمة، حيث سجل هدف الفوز في شباك موناكو خلال كأس السوبر الفرنسي، كما أحرز هدفًا مهمًا خارج أرضه أمام ليفربول، ساعد باريس في تفادي الخروج من دور مبكر في دوري الأبطال.

وفي نصف النهائي، تألق مجددًا أمام أرسنال على ملعب "الإمارات"، وسجل هدف الانتصار الحاسم الذي مهد الطريق للفريق نحو النهائي القاري.

ورغم أنه لم يسجل في نهائي دوري الأبطال أمام إنتر ميلان، إلا أن ديمبيلي لعب دورًا حاسمًا بصناعته هدفين لزميليه ديزيريه دووي وخفيتشا كفاراتسخيليا، ليساهم بشكل مباشر في تحقيق التتويج القاري الأول في تاريخ النادي.

بهذا التتويج، يثبت ديمبيلي جدارته بأن يكون نجم العام، ويضيف اسمه إلى قائمة أساطير كرة القدم الذين رفعوا الكرة الذهبية.



