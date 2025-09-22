"النحاس يحتفظ به للزمالك" .. سبب غياب ظهير الأهلي عن مباراة حرس الحدود

"تم تطبيق اللائحة".. قرار جديد من فيريرا تجاه نجم الزمالك قبل مباراة الجونة

توج النجم الإسباني لامين يامال لاعب الفريق الأول لبرشلونة الإسباني بجائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما، خلال العام الحالي 2025.

وتوج صاحب الـ18 عاما، بجائزة كوبا لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما، للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بها في الموسم الماضي 2024.

وشارك يامال خلال المسوم الماضي 2024-2025، رفقة برشلونة في 55 مباراة بكل البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 25 هدفا وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن لامين يامال، يتواجد ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية "البالون دور".

أقرأ أيضًا:

"ملايين الدولارات".. كم تبلغ ثروة لامين يامال نجم برشلونة المرشح للكرة الذهبية؟

هل يحضر محمد صلاح حفل الكرة الذهبية 2025 ؟.. مصدر يوضح