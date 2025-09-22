مباريات الأمس
لامين يامال يتوج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم خلال حفل الكرة الذهبية

كتب - يوسف محمد:

10:15 م 22/09/2025
توج النجم الإسباني لامين يامال لاعب الفريق الأول لبرشلونة الإسباني بجائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما، خلال العام الحالي 2025.

وتوج صاحب الـ18 عاما، بجائزة كوبا لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما، للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بها في الموسم الماضي 2024.

وشارك يامال خلال المسوم الماضي 2024-2025، رفقة برشلونة في 55 مباراة بكل البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 25 هدفا وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن لامين يامال، يتواجد ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية "البالون دور".

عائلة لامين يامال

