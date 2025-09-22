في هذه الحالة.. لاعبان مهددان بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك

كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريقان مباراة قبل لقاء القمة، حيث يلاقي الأهلي نظيره حرس الحدود غدا الثلاثاء، بينما يواجه الزمالك منافسه الجونة في نفس اليوم.

ويتواجد لاعب في الأهلي وآخر مع الزمالك، مهدد بالغياب عن القمة المصرية رقم 131 بسبب تراكم الإنذارات.

ويسعى محمود حسن تريزيجيه إلى تفادي الحصول على بطاقة صفراء في مباراة حرس الحدود المقبلة، حيث يمتلك بطاقتين صفراوين حصل عليهما في مباراتي مودرن سبورت وبيراميدز.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك حسام عبد المجيد لاعب الزمالك بطاقتين صفراوين، وسيغيب عن مباراة الأهلي حال حصوله على بطاقة صفراء في مواجهة الجونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء.