كتب- مصراوي:

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم في العالم اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس وتحديدا مسرح شاتليه، من أجل التعرف إلى الفائز بالكرة الذهبية 2025.

ويشهد الحفل كذلك تقديم 12 جائزة أخرى إلى العناصر الأفضل في لعبة كرة القدم خلال العام ذاته.

موعد حفل جائزة الأفضل في العالم

وينطلق حفل الكرة الذهبية، في التاسعة من مساء اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر، بتوقيت القاهرة، في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشهد الحفل تنافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على جائزة الأفضل في العالم، دون تحديد موقفه من الحضور حتى الآن.

القناة الناقلة لحفل الكرة الذهبية

ومن المقرر أن تنقل حفل الكرة الذهبية 2025 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس التليفزيونية، وكذلك عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية مجانًا، مع وجود أستودي قبل الحفل وبعده.

13 جائزة مختلفة

- جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة

- جائزة ياشين للرجال: أفضل حارس مرمى

- جائزة ياشين للسيدات: أفضل حارس مرمى

- جائزة كرويف للرجال: أفضل مدرب لفريق رجال

- جائزة كرويف للسيدات: أفضل مدرب لفريق سيدات

- أفضل ناد رجالي

- أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة

- جائزة سقراط: أفضل عمل إنساني للاعب أو لاعبة كرة قدم

صلاح ضمن المرشحين للأفضل

- محمد صلاح (ليفربول)

- جود بيلينجهام (ريال مدريد)

- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

- جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي)

- ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

- دينزل دومفريس (إنتر)

- رافينيا (برشلونة)

- لامين يامال (برشلونة)

- فيكتور جيوكيريس (سبورتينج لشبونة- أرسنال)

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)