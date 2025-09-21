"بينهم بن شرقي".. مصدر يكشف آخر تطورات مصابي الأهلي قبل مباراة حرس الحدود

كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة نظيره الجونة، يوم الثلاثاء المقبل ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك والجونة

ويحل الجونة ضيفا على نادي الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري "دوري نايل".

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي، للتأكيد على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة وتحقيق الفوز.

كما أنه حرص على تقديم بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين، لتنفيذها خلال المران وتطبيقها في المباريات المقبلة أيضًا.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، لبعض الفقرات البدنية تحت قيادة مدرب الأحمال بالفريق راؤول لوبيز، بالإضافة إلى بعض التدريبات الفنية والخططية بالكرة.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة جمعهم من 7 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

