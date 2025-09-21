مباريات الأمس
بلغت 60 ألف جنيه.. عقوبات مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

06:12 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة الزمالك والإسماعيلي، التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت عقوبات مباراة الزمالك والإسماعيلي غرامات مالية تُقدر بـ 65 ألف جنيه مصري على الفريقين، بخلاف الإيقافات.

عقوبات مباراة الإسماعيلي والزمالك

إيقاف نادر فرج محمد، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الإسماعيلي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

إيقاف محمود بنتايك، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف خوان الفينا، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

الزمالك أخبار الزمالك إيقاف ألفينا الزمالك والإسماعيلي عقوبات مباراة الزمالك
