"مشاكل وتأخر".. الغندور يطالب مجلس الزمالك بتحرك عاجل بعد سحب الأرض

03:40 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الإعلامي خالد الغندور

كتب- محمد خيري:

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية لمجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، من أجل مواجهة الأزمات والمشاكل التي يعاني منها النادي الأبيض حاليا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مشاكل مالية كبيرة على نادي الزمالك بعد سحب الأرض وتأخر رواتب اللاعبين وعدم دفع الدفعات المستحقة لكل من اندية خوان و شيكو".

وأكمل تصريحاته عبر حسابه الشخصي: "ولابد من مجلس إدارة الزمالك سرعة حل هذه المشاكل".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي ويسعى لتعزيز صدارة الدوري المصري.

خالد الغندور مجلس الزمالك حسين لبيب
