نجم سلة الزمالك يحتفل بخطبته على فنانة شابة (صور)

احتفل عمر عزب نجم فريق كرة السلة بنادي الزمالك نهاية الأسبوع الماضي بخطبته على الفنانة الشاب ريم عامر.

الزمالك كان قد تعاقد مع عمر عزب في أغسطس 2024 بعدما فسخ اللاعب عقده مع نادي الأهلي.

ويضم فريق الزمالك كذلك أحمد شقيق عمر الذي كان قد انضم لصفوف الزمالك قادمًا من سموحة.

وكان أحمد وعمر قد لعبا سوية بصفوف سموحة قبل أن ينتقل أحدهما للزمالك والآخر إلى الأهلي.

وشاركت الفنانة الشابة ريم عامر في عدد من الأعمال الدرامية مثل حسبة عمري، فهد البطل، ريفو الجزء الثاني، ليه لأ؟! (3).

