"خبر أسعد الجماهير".. شوبير يكشف مهام سيد عبدالحفيظ في غياب الخطيب

11:44 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

أحمد شوبير

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل ترتيبات، تواجد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق، بفريق الأهلي، في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، ضمن قائمة محمود الخطيب.

قال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "سيد عبد الحفيظ سيتولي ملف الكرة داخل مجلس إدارة الأهلي في فترات غياب محمود الخطيب لكنه سيكون له الرأي والمشورة".

وأضاف: "عند عودة محمود الخطيب، ستكون متابعة الملف مباشرة بينه وبين عبد الحفيظ".

وأوضح: "سيد عبد الحفيظ سيكون نائبًا للمشرف العام على قطاع الكرة، وسيؤدي دور الخطيب في غيابه، وسيكون أيضا له صلاحيات في المتابعة مع لجنة التخطيط".

واختتم تصريحاته: "بالطبع خبر عودة سيد عبد الحفيظ أسعد قطاع كبير من جماهير الأهلي، وما دار في الغرف المغلقة خلال الجلسة سيتم حسمه نهائيًا في الأيام المقبلة".

