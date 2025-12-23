مباريات الأمس
جميع المباريات

أزمة المستحقات تشتعل داخل الزمالك.. ورسالة خاصة من جون إدوارد للاعبين

كتب : محمد خيري

08:30 ص 23/12/2025
اشتعلت الأزمة داخل صفوف نادي الزمالك قبل مواجهة بلدية المحلة في كأس مصر، بعدما طالب عدد من لاعبي الفريق الإدارة بصرف المستحقات المالية المتأخرة عن الفترة الماضية، مؤكدين على ضرورة تحقيق المساواة بين اللاعبين للحفاظ على التركيز والاستقرار داخل الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح مصدر مطلع داخل النادي الأبيض، أن طالب اللاعبين جاء من أجل الاستعداد بشكل مثالي للمباريات المقبلة، خاصة في البطولات المحلية، حيث شددوا على أن تأخر صرف المستحقات قد يؤثر على الأداء داخل الملعب، ما يجعل إنهاء الملف ضرورة عاجلة.

من جانبها، أكد جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، أن ملف المستحقات تحت التنفيذ، وأنه يعمل على صرف الرواتب في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن هناك متابعة دقيقة للملف لضمان عدم تأثر اللاعبين، وأن صرف المستحقات سيكون بشكل شامل وعادل لجميع اللاعبين دون أي تمييز.

ويترقب اللاعبين ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع أهمية مباراة بلدية المحلة في بطولة الكأس، التي يسعى الفريق خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن الاستمرار في المنافسة على اللقب.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك جون إدوارد

