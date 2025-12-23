هل ينتقل ناصر ماهر إلى بيراميدز؟ مصدر يفجر المفاجأة

"أنا مبخفش".. كيف علق حسام حسن على سبب تغيير إمام عاشور؟

حسم مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة حول احتمالية رحيل ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي عروض رسمية من نادي بيراميدز لضم اللاعب حتى الآن، مشددًا على أن ما يتردد في هذا الشأن لا يتجاوز كونه اجتهادات إعلامية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لا تمانع مناقشة أي عرض رسمي يصل للنادي، بشرط أن يكون مناسبًا لقيمة اللاعب الفنية ومكانة نادي الزمالك، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وأضاف أن ناصر ماهر يُعد من العناصر المهمة داخل صفوف الفريق، ولا يوجد اتجاه للتفريط فيه دون مقابل يليق بإمكاناته ودوره مع الفريق.