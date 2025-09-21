حقق منتخب مصر للشباب فوزا كبيرا على حساب فريق سان لويس التشيلي، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم للشباب.

ويستعد منتخب مصر للشباب خلال الفترة الحالية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للشباب بتشيلي، المقرر إقامته خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ثانية، يوم الإثنين المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري، أمام منتخب نيو كالدونيا، والتي ستكون البروفة الأخيرة لشباب الفراعنة استعدادا للمونديال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للشباب، رفقة كلا من: "تشيلي، اليابان ونيوزيلندا".

ويستهل شباب الفراعنة مبارياتهم في بطولة كأس العالم للشباب، يوم 27 سبتمبر الجاري، بمواجهة منتخب اليابان، في أولى مبارياته بالمونديال.

