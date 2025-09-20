مباريات الأمس
مصدر يكشف لمصراوي موقف زيزو من المشاركة في مباراة حرس الحدود المقبلة

10:18 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد سيد زيزو، من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري "دوري نايل".

وكان زيزو، تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية، خلال مباراة المارد الأحمر أمام إنبي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحالة الصحية لأحمد زيزو تتحسن، اللاعب يسير بشكل منتظم في برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة العضلية التي يعاني منها".

وأضاف: "زيزو سيغيب عن مباراة المارد الأحمر أمام حرس الحدود المقبلة، في بطولة الدوري، وسيخضع لأشعة يوم الثلاثاء لتحديد موقفه من مباراة القمة".

واختتم المصدر تصريحاته: "هناك تعليمات واضحة لأحمد زيزو، بأنه لن يتم الدفع به في أي مباراة، إلا بعد التخلص من الإصابة بشكل كامل".

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلاقي النادي الأهلي فريق حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أحمد زيزو النادي الأهلي إصابة زيزو موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود الدوري لمصري
