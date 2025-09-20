أول تعليق من شيكابالا بعد صعود فريق G لدور الـ 64 بكأس مصر

"الثانية خلال أسبوع".. جلسة مرتقبة بين محمود الخطيب وياسين منصور ..ما القصة؟

"بينهم إمام وزيزو".. الكشف عن آخر تطورات إصابات لاعبي الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تعديل موعد عودته إلى القاهرة، بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وكان محمود الخطيب، قد غادر مساء أمس الجمعة إلى المملكة العربية السعودية، عقب انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العمومية، لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخطيب أبلغ المقربين منه بتعديل موعد عودته إلى القاهرة، ليعود إلى القاهرة فجر الإثنين بدلا من يوم الثلاثاء".

وأضاف:"الخطيب سيحاول حضور اجتماع مجلس إدارة الأهلي، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل للإعلان عن فتح باب تلقي طلبات المرشحين لانتخاب مجلس إدارة جديد".

ويذكر أن محمود الخطيب، كان مقررا أن يستمر بالمملكة العربية السعودية حتى مساء الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، بعد أداء مناسك العمرة.

أقرأ أيضًا:

"هو أنا أبو تريكة".. وائل جمعة يشعل ستديو بي إن سبورتس بهذا التصريح

بيراميدز يطير إلى السعودية استعدادا لمواجهة أهلي جدة