قرار حاسم من الأهلي بشأن تجديد عقد إمام عاشور

11:06 ص السبت 20 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

حسم مسؤولو الأهلي موقفهم من ملف تجديد عقد نجم خط وسط فريقهم إمام عاشور خلال الفترة الجارية.

وقال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إنهم أغلقوا ملف تجديد التعاقد مع اللاعب بعد التصريحات التي أدلى بها وكيله آدم وطني.

وشهدت الساعات الماضية، حالة من التوتر بين آدم وطني وكيل إمام عاشور والأهلي، خاصة في ظل رغبة مسؤولي الأحمر في تجديد عقد اللاعب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار المصدر ذاته إلى أنهم سيخطروا إمام عاشور فور تعافيه من الوعكة الصحية التي يمر بها وعودته للنادي بغلق ملف تجديد تعاقده بصورة رسمية، لمزيد من التفاصيل عن الوعكة الصحية للاعب.. اضغط هنا

أرقام إمام عاشور مع الأهلي

الأهلي كان قد تعاقد مع إمام عاشور خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي إذ يمتد التعاقد مع حتى صيف عام 2028.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا شارك بقميص الأهلي بـ87 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 19 لزملائه.

إمام عاشور الأهلي إحصائيات إمام عاشور مع الأهلي عقد إمام عاشور
