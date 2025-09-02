مباريات الأمس
استجاب لمطالب اللاعب.. الأهلي يتفق على تجديد عقد إيهاب أمين

11:30 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

توصل الأهلي لاتفاق مع إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة، على تجديد تعاقده، على أن يتم الإعلان خلال ساعات.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "الأهلي اتفق على تجديد عقد إيهاب أمين لمدة 4 مواسم، بعد إنهاء التفاوض مع شقيقه شريف أمين، وتم التوصل إلى كل الاتفاقات المالية".

واختتم: "سيتم الإعلان من جانب الأهلي عن تجديد عقد اللاعب خلال ساعات، الأهلي استجاب لمطالب اللاعب، إذ كانت هناك رغبة قوية في بقائه".

