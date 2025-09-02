استجاب لمطالب اللاعب.. الأهلي يتفق على تجديد عقد إيهاب أمين
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتبت-هند عواد:
توصل الأهلي لاتفاق مع إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة، على تجديد تعاقده، على أن يتم الإعلان خلال ساعات.
وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "الأهلي اتفق على تجديد عقد إيهاب أمين لمدة 4 مواسم، بعد إنهاء التفاوض مع شقيقه شريف أمين، وتم التوصل إلى كل الاتفاقات المالية".
واختتم: "سيتم الإعلان من جانب الأهلي عن تجديد عقد اللاعب خلال ساعات، الأهلي استجاب لمطالب اللاعب، إذ كانت هناك رغبة قوية في بقائه".
اقرأ أيضًا:
7 معلومات عن يارا نعوم بعد رسالة عماد متعب الرومانسية لها
"برسالة رومانسية و5 صور".. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد زوجته يارا نعوم
إيقاف لاعب الزمالك 3 مباريات.. قرارات نارية من رابطة الأندية
فيديو قد يعجبك: