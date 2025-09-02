"فرصة للتعويض والقمة" .. ماذا ينتظر الأهلي خلال شهر سبتمبر؟
أنهى فريق الأهلي مشواره قبل فترة التوقف الدولي بخسارة بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.
الأهلي ـ الذي لم يخض مباراة الجولة الثالثة ـ يحتل المركز 13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط.
وتنص لوائح الموسم الجاري من الدوري على عدم خوض فريقًا لمباراة كل جولة كون المسابقة تتكون من 21 فريقًا ـ عددًا فرديًا ـ.
وينتظر الأهلي خلال شهر سبتمبر 3 مباريات يستطع خلالهن تعويض ما أهدره من نقاط بجانب مباراة القمة أمام الزمالك.
ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر:
الأحد 14 سبتمبر ـ 08:00 مساءً ـ إنبي vs الأهلي
الجمعة 19 سبتمبر ـ 08:00 ـ الأهلي vs سيراميكا كليوباترا
الثلاثاء 23 سبتمبر ـ 05:00 ـ حرس الحدود vs الأهلي
الإثنين 09 أغسطس ـ 08:00 مساءً ـ الأهلي vs الزمالك
