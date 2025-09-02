أنهى فريق الأهلي مشواره قبل فترة التوقف الدولي بخسارة بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

الأهلي ـ الذي لم يخض مباراة الجولة الثالثة ـ يحتل المركز 13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط.

وتنص لوائح الموسم الجاري من الدوري على عدم خوض فريقًا لمباراة كل جولة كون المسابقة تتكون من 21 فريقًا ـ عددًا فرديًا ـ.

وينتظر الأهلي خلال شهر سبتمبر 3 مباريات يستطع خلالهن تعويض ما أهدره من نقاط بجانب مباراة القمة أمام الزمالك.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر:

الأحد 14 سبتمبر ـ 08:00 مساءً ـ إنبي vs الأهلي

الجمعة 19 سبتمبر ـ 08:00 ـ الأهلي vs سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 23 سبتمبر ـ 05:00 ـ حرس الحدود vs الأهلي

الإثنين 09 أغسطس ـ 08:00 مساءً ـ الأهلي vs الزمالك

