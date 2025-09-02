"مكنتش أقصده".. الغندور يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور وزيزو في الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة تغريم إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو لاعبا الفريق بسبب "ستوريز" السوشيال ميديا.

وقال "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "مصادرنا في الأهلي أكدت أنه لا يوجد أي عقوبات على الثنائي زيزو وإمام عاشور، وكل ما اُثير عبر السوشيال ميديا لا أساس له من الصحة”.

وأضاف الغندور: "الأهلي تواصل مع الثنائي وأكدوا أن "الاستوريز" التي تم نشرها لا علاقة للأخر بها بعدما قيل إن إمام عاشور يقصد بحديثه أحمد مصطفى زيزو خاصًة أن ما نشره إمام كان بعد رسالة زيزو لجماهير الأهلي مباشرًة".

واختتم الغندور: "محمد يوسف شدد على اللاعبين بوقف التعامل على السوشيال ميديا والتركيز في التدريبات والملعب وأكد لهم على عدم وجود أي غرامات ولكنه شدد على عدم التعامل مع السوشيال ميديا والالتزام بقراره السابق".